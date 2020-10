Cagliari: presentata la terza maglia. Sarà gialla con poliestere riciclato (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Cagliari Calcio stamattina ha presentato ufficialmente la terza divisa di gioco. Sarà di colore giallo ed è composta al 100% da poliestere riciclato. Come si legge sul sito ufficiale del Cagliari, la divisa sorprende con una vivace tonalità gialla, la grafica è ispirata al trend delle stampe effetto tintura nella moda streetwear. La vestibilità è regular fit in tessuto morbido e traspirante (tecnologia antiumidità AEROREADY). Tra i modelli d’eccezione, anche il neo acquisto Diego Godin, come si nota dalla foto. Vi presentiamo il Third Kit 2020/21 : https://t.co/KkIQUY7qXT@adidasfootball #ReadyForSport #adidasFootball pic.twitter.com/mrcnDgm4KI — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) IlCalcio stamattina ha presentato ufficialmente ladivisa di gioco. Sarà di colore giallo ed è composta al 100% da. Come si legge sul sito ufficiale del, la divisa sorprende con una vivace tonalità, la grafica è ispirata al trend delle stampe effetto tintura nella moda streetwear. La vestibilità è regular fit in tessuto morbido e traspirante (tecnologia antiumidità AEROREADY). Tra i modelli d’eccezione, anche il neo acquisto Diego Godin, come si nota dalla foto. Vi presentiamo il Third Kit 2020/21 : https://t.co/KkIQUY7qXT@adidasfootball #ReadyForSport #adidasFootball pic.twitter.com/mrcnDgm4KI —Calcio (@Calcio) ...

BombeDiVlad : ??Il #Cagliari si veste di giallo ?? Presentata la terza maglia dei sardi ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA - UnicaRadio : Prevenzione del tumore al seno presentata al Comune “Ottobre rosa” LEGGI LA NOTIZIA #altro #salute #cagliari… - sehmagazine : ?? 'Autunno in Musica' 2020 al @teatro_lirico di #Cagliari: presentata stamane la nuova stagione di concerti e opere… - Comune_Cagliari : Autunno in Musica 2020 al Teatro Lirico di Cagliari Presentata la nuova stagione di concerti e opere in scena dal 9… - DarioFlaccovio : RT @ac_asteras: Il 2 ottobre, ospiti del #LazzarettoCagliari, presenteremo #MuridiSardegna, la prima guida sui murales e la Street art dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari presentata Cagliari: presentata la terza maglia. Sarà gialla con poliestere riciclato alfredopedulla.com Cagliari, la terza maglia è gialla: un colore che ritorna dopo 20 anni

Una vivace tonalità gialla per completare i kit della stagione 2020-21, realizzati da Adidas per il Cagliari Calcio ... e alla "Away" bianca presentate nelle scorse settimane e già utilizzate in gare ...

Cagliari, ecco la terza maglia per la stagione 2020-2021

Svelata la terza maglia dei rossoblù per la stagione 2020/2021. Di colore giallo, "con grafica ispirata al trend delle stampe con effetto tintura tipiche della moda streetwear - spiega il club - prese ...

Una vivace tonalità gialla per completare i kit della stagione 2020-21, realizzati da Adidas per il Cagliari Calcio ... e alla "Away" bianca presentate nelle scorse settimane e già utilizzate in gare ...Svelata la terza maglia dei rossoblù per la stagione 2020/2021. Di colore giallo, "con grafica ispirata al trend delle stampe con effetto tintura tipiche della moda streetwear - spiega il club - prese ...