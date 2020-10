Busto Arsizio-Trento, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario e diretta tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Unet E-Work Busto Arsizio e Delta Despar Trentino si sfideranno nel match valido per la terza giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley: ecco data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming. La neopromossa Trento vuole continuare a sorprendere, mentre le Farfalle vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata contro Conegliano. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volley Femminile cui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Serie ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Unet E-Worke Delta Despar Trentino si sfideranno nel match valido per la terza giornata diA1di volley: eccoe come vederlo intv e streaming. La neopromossavuole continuare a sorprendere, mentre le Farfalle vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata contro Conegliano. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile instreaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volleycui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI...

