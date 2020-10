Busta paga | quando si può modificare e chi può farlo Alcuni casi pratici

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 3 ottobre 2020)si puòe chi puòLaè, come tanti altri, un documento redatto dall’azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un’eventualità tutt’altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolinoa favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere olaredatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a. D’altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone ...