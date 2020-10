Burioni: 'Sul vaccino dati promettenti, siamo in finale: possiamo vincere' (Di sabato 3 ottobre 2020) ' Da qualunque angolazione vogliate vedere la situazione attuale, è indispensabile stare molto attenti e prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare il contagio ' . Però ' i n questi giorni ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) ' Da qualunque angolazione vogliate vedere la situazione attuale, è indispensabile stare molto attenti e prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare il contagio ' . Però ' i n questi giorni ...

mauromostardi : @TrocinoChry @RobertoBurioni non per difendere il prof Burioni, ma cosa si aspettava di preciso? E' un professore n… - Kozzamara : @micheleboldrin @RobertoBurioni @carlopiana @AndrejBolkonsk1 @ricpuglisi Burioni viene definito full professor sul… - ema2777 : @ggargiulo3 @udogumpel Considerato che #Burioni afferma le stesse cose dette da #Fauci, molto probabilmente maggior… - Gianfrancoghe : @Lorenzo32843904 @summerofciuccio @luca_forconi @RobertoBurioni Non sono d'accordo, tu hai detto che Burioni ha con… - FrancescoDeBen8 : @marcoz984 @FraChPaLe @RobertoBurioni Certo. Giusto. E l’opinione la traggo dalla considerazione che Burioni e molt… -