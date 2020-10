Bundesliga | valanga Dortmund Gladbach ok | Schick illude il Leverkusen

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il sabato pomeriggio regala gol e spettacolo in. Dopo il k.o. della scorsa settimana sembra finito nel dimenticatoio per il Borussia: i gialloneri demoliscono con un perentorio 4-0 il Friburgo. Vanno in gol Haaland, autore di una rete per tempo, Emre Can e Passlack nel finale. Convince anche l'altro Borussia, il Monchen, avversario dell'Inter in Champions League: i bianconeri si impongono in trasferta contro il Colonia. Plea, Lainer e Stindl mandano avanti gli ospiti, mentre Rexhbecaj rende meno amara la sconfitta per i padroni di casa.il Bayerche si fa riprendere dallo Stoccarda. Vittorie interne per Werder Brema ed Eintracht Francoforte. I biancoverdi battono il Bielefeld con la rete di Bittencourt. A Francoforte non ...