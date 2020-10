Bundesliga 2020 2021 | Lipsia show | 4-0 allo Schalke

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ilvince e vola in testa, loperde ancora e sprofonda sempre di più. Al 31′ la formazione di Nagelsmann è passata in vantaggio con un autogol: Bozdogan nel tentativo di anticipare Olmo neo tap in a botta sicura scaraventa il pne nella propria porta. E’ l’episodio che dà il via alla goleada del: al 35′ c’è il gol di Angelino su assist di Nkunku mentre al 47′ – al secondo minuto di recupero – è Orban a siglare il definitivo 3-0. Ma non è finita: all’80’ Halstenberg su calcio di rigore firma il definitivo poker che fa sprofondare sempre di più lo. Per Nastasic e compagni zero punti in classifica e quindici gol subiti nelle prime tre partite.