Brexit, una decina di giorni o sarà troppo tardi (Di sabato 3 ottobre 2020) Non c'è più molto tempo per l'accordo fra Regno unito e Unione Europa per una Brexit ordinata. Lo spauracchio del No Deal è dietro l'angolo e, se non si troverà un compromesso sulle future relazioni commerciali entro il 15 ottobre, sarà la catastrofe per tutti. Pagherà il Regno Unito, costretto a reggere le conseguenze della chiusura delle frontiere e del ritorno di dogane e dazi, che va ad aggiungersi alla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. E pagherà l'Unione Europea che, allo stesso modo, dovrà affrontare le conseguenze del ritorno delle frontiere, dell'impatto sull'export e del movimento di lavoratori, studenti e merci verso il Regno Unito, che è un importatore netto. Il tempo stringe e le trattative ...

