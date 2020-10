Brexit, Johnson: “Evitare No Deal è responsabilità dell’Ue” (Di sabato 3 ottobre 2020) Per Boris Johnson soltanto l’Unione Europea può evitare un No Deal. I negoziati restano molto difficili e rimane sempre meno tempo per portarli avanti entro la data stabilita. Per Boris Johnson, spetta adesso all’Unione Europea fare il possibile per evitare il no Deal sulla Brexit. Il premier inglese ha infatti dichiarato che “ci sono tutte … L'articolo Brexit, Johnson: “Evitare No Deal è responsabilità dell’Ue” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Per Borissoltanto l’Unione Europea può evitare un No. I negoziati restano molto difficili e rimane sempre meno tempo per portarli avanti entro la data stabilita. Per Boris, spetta adesso all’Unione Europea fare il possibile per evitare il nosulla. Il premier inglese ha infatti dichiarato che “ci sono tutte … L'articolo: “Evitare Noè responsabilità dell’Ue” proviene da .

Londra, 03 ott 10:30 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto "piuttosto ottimista" riguardo a un accordo sulla Brexit in vista dei colloqui di oggi con la presidente ...

