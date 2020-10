Boscaglia | “Il vero Palermo si vedrà con il tempo Cambio modulo contro il Potenza? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfidail, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."? Se cambiassi adesso dal punto di vista tattico sarei un folle e spero di non esserlo dato che stiamo lavorando su alcuni principi. Arriviamo da una sconfitta che ci può stare perché abbiamo affrontato una signora squadra. Silipo e Martin in campo? Sui singoli non voglio esprimermi perché sarà solo l'allenamento a dire chi giocherà, nessuno parte in seconda fila. Vedremo domani cosa accadrà. Per vedere il...