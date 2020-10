Bologna, infortunio Poli: frattura del perone (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Bologna ha reso nota l’entità dell’infortunio di Andrea Poli Andrea Poli ha subito un infortunio durante la partita tra Bologna e Parma e oggi, tramite un comunicato ufficiale, il club rossoblù ha reso nota l’entità del problema del centrocampista. «In seguito ad uno scontro di gioco in occasione della gara col Parma, ad Andrea Poli è stata riscontrata una frattura composta del perone destro, con tempi di recupero di circa 45-60 giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha reso nota l’entità dell’di AndreaAndreaha subito undurante la partita trae Parma e oggi, tramite un comunicato ufficiale, il club rossoblù ha reso nota l’entità del problema del centrocampista. «In seguito ad uno scontro di gioco in occasione della gara col Parma, ad Andreaè stata riscontrata unacomposta deldestro, con tempi di recupero di circa 45-60 giorni». Leggi su Calcionews24.com

