Bollettino oggi 3 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 3 ottobre. Il Ministero della Salute continua a monitorare la curva epidemiologica in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e ha pubblicato il Bollettino quotidiano. oggi si registrano 2.844 nuovi contagi, 27 morti, 1.247 guariti, 118.932 tamponi, 1.569 positivi in più per un totale di 55.569, 297 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 3.205 (+63) ricoverati negli altri reparti. IL Bollettino DIVISO regione PER regione Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a sabato 3. Il Ministero della Salute continua a monitorare la curva epidemiologica in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e ha pubblicato ilquotidiano.si registrano 2.844 nuovi, 27, 1.247, 118.932 tamponi, 1.569 positivi in più per un totale di 55.569, 297 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 3.205 (+63) ricoverati negli altri reparti. ILDIVISOPER

