Bollettino medico ufficiale: «Trump sta bene». Ma un’altra fonte: «Segni vitali molto preoccupanti». Casa Bianca: no a trasferimento dei poteri (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente è all’ospedale militare Walter Reed e non passa i poteri al vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera Leggi su ilsole24ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente è all’ospedale militare Walter Reed e non passa ial vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera

