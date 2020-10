Boccia | «Prorogheremo il limite di presenze per eventi sportivi | feste e matrimoni»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista al ministro per gli Affari regionali, Francesco. Sulla situazione dei contagi in Italia allontana l’allarmismo ma non la preoccupazione. «Non siamo al semaforo rosso. Ma, insomma, è scattato il giallo». Siamo nella seconda ondata, dice. «Sì, senz’altro. L’epidemia non è un numero, né un algoritmo ma una tendenza. Il trend è al rialzo costante in ogni parte del mondo e adesso sta accelerando anche da noi. Siamo all’ondata di autunno. Bisogna affrontarla senza manico ma con serietà e determinazione. È in gioco la sicurezza nazionale in due degli aspetti più rilevanti: la salute dei cittadini con la tenuta del sistema sanitario e la sopravvivenza dell’apparato produttivo. Non mi sembrano cose da poco». Parla delle scuole, ...