Blitz nelle strutture che accolgono animali, associazioni presentano esposto in prefettura (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese Verificare la legittimità delle operazioni che hanno svolto le forze dell’ordine rispetto alle associazioni e i volontari che operano nella provincia di Salerno. E’, in sintesi, il contenuto dell’esposto presentato al prefetto di Salerno da Paolo Bernini, presidente dell’associazione Dpa onlus. In questi giorni, infatti, numerosi sono stati i provvedimenti da parte dei sindaci della provincia di Salerno che hanno dato mandato alle forze dell’ordine di procedere allo sgombero di strutture ospitanti animali abbandonati. L’esposto presentato dall’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle al prefetto di Salerno raggruppa tutte le associazioni salernitane e volontari: Lega nazionale difesa del Cane sezione di Salerno, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese Verificare la legittimità delle operazioni che hanno svolto le forze dell’ordine rispetto allee i volontari che operano nella provincia di Salerno. E’, in sintesi, il contenuto dell’presentato al prefetto di Salerno da Paolo Bernini, presidente dell’associazione Dpa onlus. In questi giorni, infatti, numerosi sono stati i provvedimenti da parte dei sindaci della provincia di Salerno che hanno dato mandato alle forze dell’ordine di procedere allo sgombero diospitantiabbandonati. L’presentato dall’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle al prefetto di Salerno raggruppa tutte lesalernitane e volontari: Lega nazionale difesa del Cane sezione di Salerno, ...

