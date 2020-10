Bimbo morto, il papà: Era un puro, non so cosa sia accaduto (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Duemila persone per salutare il piccolo Giovanni, il Bimbo di 11 anni morto a Napoli la notte tra il 28 e il 29 settembre, lanciandosi nel vuoto dal bagno della sua casa all’undicesimo piano. I funerali nella basilica di Santa Chiara celebrati dal parroco don Vincenzo De Gregorio padre spirituale della famiglia, stimai professionisti. Distanza di sicurezza e mascherine per un rito molto toccante. La bara bianca è entrata in chiesa accompagnata dall’Ave Maria suonata da un violino. Il parroco ha ricordato il Bimbo, le sue passioni, la sua felicità. “Ieri eravamo seduti sul lettino della sua stanza e i genitori mi hanno parlato di lui, delle sue passioni – ha detto dal pulpito – amava nuotare, sciare e giocare a calcio. Era curioso, aveva spirito critico ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Duemila persone per salutare il piccolo Giovanni, ildi 11 annia Napoli la notte tra il 28 e il 29 settembre, lanciandosi nel vuoto dal bagno della sua casa all’undicesimo piano. I funerali nella basilica di Santa Chiara celebrati dal parroco don Vincenzo De Gregorio padre spirituale della famiglia, stimai professionisti. Distanza di sicurezza e mascherine per un rito molto toccante. La bara bianca è entrata in chiesa accompagnata dall’Ave Maria suonata da un violino. Il parroco ha ricordato il, le sue passioni, la sua felicità. “Ieri eravamo seduti sul lettino della sua stanza e i genitori mi hanno parlato di lui, delle sue passioni – ha detto dal pulpito – amava nuotare, sciare e giocare a calcio. Era curioso, aveva spirito critico ...

