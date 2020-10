Benevento, i convocati per il Bologna: assente Barba (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Benevento ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna: assente il difensore Barba Il Benevento ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna. assente il difensore Barba. Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.Difensori: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.Centrocampisti: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella.Attaccanti: Iago Falque, Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro ilil difensoreIlha diramato la lista deiin vista del match contro ilil difensore. Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.Difensori: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.Centrocampisti: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella.Attaccanti: Iago Falque, Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari. Leggi su Calcionews24.com

