Benevento | i convocati di mister Inzaghi per la sfida col Bologna

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Neanche il tempo di metabolizzare il recupero con sconfitta contro l’Inter che per ilè già tempo di pensare alla prossima. Al Vigorito, domani alle ore 15, arriverà il, avversario maggiormente alla portata della truppa dirispetto ai nerazzurri. Rifinitura questa mattina per i sanniti e alla fine il tecnico ha diramato la lista dei 24. Tra infortuni e scelte tecniche, sono ben otto gli assenti in casae cioè: Barba, Antei, Kragl, Tello, Viola, Vokic, Sanogo e Basit. Ecco, invece, i: PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, ...