Belen Rodriguez e la lite con Barbara D'Urso: «C'erano dei motivi, dovevo proteggere una persona cara» (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra Belen Rodriguez e Barbara D'Urso non corre buon sangue. La showgirl argentina torna a parlare dei motivi dei dissapori con la conduttrice, nati ai tempi in cui lei era la compagnia di Fabrizio Corona. Belen Rodriguez e Barbara D'Urso hanno avuto una discussione quando lei era fidanzata ancora con Fabrizio Corona ("Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona") e l'ha mandata a quel paese durante un'intervista a "Le Iene": "C'erano dei motivi – ha svelato in un'intervista a "Il fatto quotidiano" – l'ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara.

