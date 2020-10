Belen Rodriguez, dopo anni di silenzio vuota il sacco su Barbara D’Urso e quella lite clamorosa (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti sanno che la showgirl argentina Belen Rodriguez e la regina di Mediaset Barbara D’Urso non hanno un buon rapporto, infatti in passato ci sono state liti e discussioni. A distanza di molto tempo da quell’episodio, è l’ex moglie di Stefano De Martino a rompere il silenzio su quella vicenda e a rivelare i motivi che avevano portato le due donne allo scontro. Questi momenti contraddistinti da litigiosità sono avvenuti quando la Rodriguez era ancora legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. La modella un po’ di tempo fa si era soffermata anche su un’altra conduttrice televisiva, Paola Ferrari. Su quest’ultima aveva rivelato: “Lei è senza talento. Possiamo fare un tete a tete sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti sanno che la showgirl argentinae la regina di MediasetD’Urso non hanno un buon rapporto, infatti in passato ci sono state liti e discussioni. A distanza di molto tempo da quell’episodio, è l’ex moglie di Stefano De Martino a rompere ilsuvicenda e a rivelare i motivi che avevano portato le due donne allo scontro. Questi momenti contraddistinti da litigiosità sono avvenuti quando laera ancora legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. La modella un po’ di tempo fa si era soffermata anche su un’altra conduttrice televisiva, Paola Ferrari. Su quest’ultima aveva rivelato: “Lei è senza talento. Possiamo fare un tete a tete sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un ...

