Bayern | acquistato il centrocampista spagnolo Roca

Marc Roca (23) è stato acquistato dal Bayern Monaco. Il giocatore lascia l'Espanyol dopo l'accordo firmato questa mattina. Marc Roca va al Bayern Monaco in un'operazione che si chiude con il pagamento di 15 milioni di euro più bonus vari. A Monaco, Roca potrebbe ereditare il posto in campo di Thiago Alcantara, passato in Premier League al Liverpool FC. In uscita da Monaco di Baviera c'è Javi Martinez che potrebbe andare all'Athletic Bilbao. Il Bayern non si opporrà alla volontà del centrocampista, a condizione che ci sia un'offerta adatta.

