Ballando, Solenghi emoziona con il ricordo di Anna Marchesini. E Todaro si commuove (Di sabato 3 ottobre 2020) Terza puntata per Ballando con le Stelle. Il talent show dedicato al ballo e condotto da Milly Carlucci con il sostegno di Paolo Belli, nonostante le difficoltà incontrate a causa dell’emergenza sanitaria, continua a stupire con colpi di scena e performance di alto livello. Dopo alcuni imprevisti, la Carlucci ha potuto annunciare delle buone notizie: Samuel Peron è finalmente risultato negativo al Coronavirus e Raimondo Todaro, dopo l’operazione all’appendicite, è potuto tornare in pista al fianco di Elisa Isoardi. La gara, così, dopo l’eliminazione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei avvenuta la scorsa settimana, entra finalmente nel vivo. E le coppie sono più che mai determinate ad arrivare in finale e a conquistare la giuria, formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, ... Leggi su dilei (Di sabato 3 ottobre 2020) Terza puntata percon le Stelle. Il talent show dedicato al ballo e condotto da Milly Carlucci con il sostegno di Paolo Belli, nonostante le difficoltà incontrate a causa dell’emergenza sanitaria, continua a stupire con colpi di scena e performance di alto livello. Dopo alcuni imprevisti, la Carlucci ha potuto annunciare delle buone notizie: Samuel Peron è finalmente risultato negativo al Coronavirus e Raimondo, dopo l’operazione all’appendicite, è potuto tornare in pista al fianco di Elisa Isoardi. La gara, così, dopo l’eliminazione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei avvenuta la scorsa settimana, entra finalmente nel vivo. E le coppie sono più che mai determinate ad arrivare in finale e a conquistare la giuria, formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, ...

MirellaPirani : @Ballando_Rai @milly_carlucci Solenghi non si smentisce, bravo nell'imitazione di Mariotto e anche nel ballo!! - 46_NADIA_58 : @Ballando_Rai @milly_carlucci Ecco x il prossimo anno in giuria io opterei x solenghi che imita Mariotto è più ve… - LobbaLuisa : RT @Animalistiitaly: La vera cultura non tortura, lo dimostra #TullioSolenghi a @Ballando_Rai! Scopri cosa è successo, cliccando qui??https… - AnnaNegrotti : RT @Animalistiitaly: La vera cultura non tortura, lo dimostra #TullioSolenghi a @Ballando_Rai! Scopri cosa è successo, cliccando qui??https… - SavaDaiana : RT @Animalistiitaly: La vera cultura non tortura, lo dimostra #TullioSolenghi a @Ballando_Rai! Scopri cosa è successo, cliccando qui??https… -