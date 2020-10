Ballando Con le Stelle | una storica cantante sarà ballerina per una notte | le anticipazioni

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Un bollettino di guerra“, ha definito Milly Carlucci in settimana l’organizzazione giornaliera dicon le. Il talent a tema di Rai Uno sta attraversando la stagione più complicata della sua storia, tra Covid e imprevisti di ogni genere a rallentarne la messa in onda. Quando tutto sembrava pronto per partire, la notizia del contagio di Samuel Peron, a far slittare la prima puntata; arrivati infine al debutto, l’operazione di Raimondo Todaro, che ha escluso il ballerino dalla trasmissione. Siamo ora giunti alla terza puntata, e nonostante i due assenti non abbiano ancora recuperato, lo show deve andare avanti. Ed ecco che la Rai ha già annunciato il suo grande ospite, con il compito di tenere in piedi una fase di passaggio difficilissimo. Mentrecon le...