Avete mai visto la figlia di Eric Forrester di ‘Beautiful’? Ha 30 anni, bellissima e famosa per… [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) ‘Beautiful’ continua a far discutere e ad appassionare i suoi seguaci da ormai trent’anni. Vicende sempre più contorte, mettono in difficoltà la vita dei personaggi interpretati da attori e attraici di fama internazionale. Tra i volti storici di ‘Beautiful’, ancora oggi incarna uno dei ruoli chiave della soap opera Eric Forrester. Fin dalla prima puntata l’attore veste i panni del patriarca della famiglia e fondatore dell’azienda ‘Forrester Creations’ e, nella vita reale ha una figlia. La splendida ragazza che appare in alcune FOTO, prima bambina e poi con un bellissimo abito da sposa accanto al noto attore, è Molly McCook. Stessa passione FOTO È nata il 30 Luglio del 1990 ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) ‘Beautiful’ continua a far discutere e ad appassionare i suoi seguaci da ormai trent’. Vicende sempre più contorte, mettono in difficoltà la vita dei personaggi interpretati da attori e attraici di fama internazionale. Tra i volti storici di ‘Beautiful’, ancora oggi incarna uno dei ruoli chiave della soap opera. Fin dalla prima puntata l’attore veste i pdel patriarca della famiglia e fondatore dell’azienda ‘Creations’ e, nella vita reale ha una. La splendida ragazza che appare in alcune, prima bambina e poi con un bellissimo abito da sposa accanto al noto attore, è Molly McCook. Stessa passioneÈ nata il 30 Luglio del 1990 ...

taleequaleshow : Una versione così non l'avete mai vista! ?? @AchilleIDOL / @GabCirilli #taleequaleshow - AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - NetflixIT : Avete presente quando amici o colleghi vi parlano di un classicone del cinema, voi fate “sì” con la testa, ma non l… - PMO_W : RT @ValerioMinnella: Vi hanno mai raccontato che la polizia, protegge lo Stato e che 'questo' Stato è fondato sul lavoro, quindi la polizia… - YleDonnarumma : @SireUnicorn Enok pierpaolo? Come mai non leggo Twitt che parlano male di solo? Avete solo il pregiudizio che ha fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Diabolik come non l'avete mai visto Corriere del Ticino Federica Panicucci: corpo da favola, intramontabile – FOTO

Federica Panicucci si mostra splendida come sempre ai propri followers di Instagram: la forma fisica sfoggiata è da favola ...

Chris Cornell, in vetta alla Mainstream Rock Songs americana

In passato aveva conquistato il primo posto con “Black Hole Sun ... l'anima di un artista è resa ancora più brillante che mai su tutti quelli che lo ricordano. Far ascoltare la musica che era speciale ...

Federica Panicucci si mostra splendida come sempre ai propri followers di Instagram: la forma fisica sfoggiata è da favola ...In passato aveva conquistato il primo posto con “Black Hole Sun ... l'anima di un artista è resa ancora più brillante che mai su tutti quelli che lo ricordano. Far ascoltare la musica che era speciale ...