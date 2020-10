Audi | il manifesto della ripartenza | «Il futuro è un’attitudine»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) «In questo momento storico bisogna adattarsi alla realtà e saperla interpretare». Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, apre il talk «Change your view, change your way», organizzato da Audi nei suggestivi spazi delle Gallerie d’Italia in occasione della Design Week meneghina. Un evento che sancisce una simbolica ripartenza dopo un periodo complicato, mettendo sul tavolo spunti e riflessioni intorno a quello che la casa dei quattro anelli considera oggi un vero e proprio manifesto: «Il futuro è un’attitudine».