Atletico, ecco Torreira. Ora le visite, poi la firma (Di sabato 3 ottobre 2020) Sta per chiudersi la trattativa tra Arsenal e Atletico Madrid per Lucas Torreira. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche e presto si legherà ufficialmente al club spagnolo con la formula del prestito. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Sta per chiudersi la trattativa tra Arsenal eMadrid per Lucas. Il centrocampista sta svolgendo lemediche e presto si legherà ufficialmente al club spagnolo con la formula del prestito. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VERONA - Dopo aver annunciato oggi l'acquisto di Ronaldo Vieira dalla Sampdoria, il Verona fa felici i uoi tifosi con un altra mossa in entrata: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo d ...

SERIE B: un 2° turno tra primi marcatori, sanzioni e gol

La precedente giornata di campionato ha fatto registrare la non irrilevante cifra di 7 pareggi, di cui 4 terminati a reti bianche. La causa è presto detta: poco tempo a disposizione dei ...

