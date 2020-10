Atalanta | un positivo al Coronavirus e salta la conferenza di Gasperini

(Di sabato 3 ottobre 2020) E'ta laprevista alle 13,30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia di misteralla vigilia di-Cagliari. L'incontro con la stampa è stato annullato per via di un caso di positività all’interno del club nerazzurro. L’ha confermato che è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 di un membro della squadra, che è asintomatico. ITA Sport Press.

TgLa7 : #Atalanta: annullata conferenza #Gasperini, un positivo - ZZiliani : Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, doma… - 100x100Napoli : Un positivo anche nell'#Atalanta. - Edoardo87855143 : RT @sportface2016: +++#Atalanta, un positivo al #COVID19: domani, alle 12.30, è previsto il match con il #Cagliari+++ #SerieA - AntonioIanni12 : RT @RaiSport: ?? Un positivo nell'#Atalanta, annullata la conferenza di #Gasperini 'Rilevata bassa carica virale, il tesserato è asintomati… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta positivo

Il Messaggero

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Annullata la conferenza della vigilia del match con il Cagliari di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta a causa di un caso di positività al tampone, caso non ...La conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Cagliari dell’allenatore dei nerazzurri Gasperini è stata annullata per via di un caso di positività all’interno del club nerazzurro. L’Atalanta ha ...