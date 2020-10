Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è Depaoli (Di sabato 3 ottobre 2020) In vista della gara contro il Cagliari, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti: Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.Difensori: Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata. I convocati per la prima stagionale al #GewissStadium! Here's our squad list for #AtalantaCagliari!#GoAtalantaGo pic.twitter.com/9zEnAjq2PI — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) October 3, 2020 Foto: Atalanta twitter L'articolo Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) In vista della gara contro il Cagliari, il tecnico dell’ha diramato la lista dei. Questi gli uomini scelti: Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.Difensori: Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica,, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata. Iper la prima stagionale al #GewissStadium! Here's our squad list for #Cagliari!#GoGo pic.twitter.com/9zEnAjq2PI —B.C. (@BC) October 3, 2020 Foto:twitter L'articolo, idi: c’è ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Convocati #Atalanta: assente #Toloi! La scelta per Ilicic, Caldara out ? - zazoomblog : Atalanta Cagliari i convocati di Gasperini: out Toloi e Caldara - #Atalanta #Cagliari #convocati - Cagliari_1920 : Atalanta, i 21 convocati per la sfida contro il Cagliari - CagliariNews24 : ?? #Atalanta, ecco i 21 convocati di mister #Gasperini contro il #Cagliari - Pall_Gonfiato : #AtalantaCagliari - La lista dei convocati di Gian Piero #Gasperini -