Atalanta Cagliari | i convocati di Gasperini | sono sette gli assenti

(Di sabato 3 ottobre 2020) Gian Pieronon potrà contare sugiocatori in occasione di. Questa la sua lista dei. Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato la lista deiin previsione della sfida casalinga con ilin programma domani alle 12:30. Fuori Toloi e Ilicic oltre agli infortunati Caldara, Gollini, Miranchuk, Pessina e Piccini. Ecco la lista completa: Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello Difensori: Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pasalic Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

Atalanta ancora capolista se batterà domenica 4 ottobre all’ora di pranzo il Cagliari al Gewiss Stadium. Si giocherà nonostante il caso positivo emerso nell’organico nerazzurro. L’ottimismo sulla ...Nelle ultime due stagioni il Cagliari ha vinto a Bergamo. Ma questa volta, con una Atalanta lanciatissima da otto gol in due partite, per ripetersi - o almeno per muovere la classifica - ci vorrà un'i ...