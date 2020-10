Arriva il rinvio elettorale sui decreti sicurezza (Di sabato 3 ottobre 2020) Sui decreti Salvini il governo sta giocando sporco. Una maggioranza litigiosa – perché i grillini li hanno approvati nel Conte 1 mentre il Pd si opponeva – si è compattata solo sul rinvio di 24 ore dell'esame delle modifiche in consiglio dei ministri. E il motivo è presto detto: hanno la necessità di scappare dal rischio ballottaggi su un tema in cui la sinistra punta ad imporre all'esecutivo una posizione di assoluto contrasto rispetto al comune sentire del popolo italiano. Solo così è spiegato sottovoce lo slittamento del consiglio dei ministri da domani a lunedì sera. Alle 21, al riparo dai risultati. Del resto, sulla questione c'è Nicola Zingaretti che è descritto come “arrabbiato” dai suoi. Ha promesso a tutti le modifiche da un anno a questa parte, e vuole ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) SuiSalvini il governo sta giocando sporco. Una maggioranza litigiosa – perché i grillini li hanno approvati nel Conte 1 mentre il Pd si opponeva – si è compattata solo suldi 24 ore dell'esame delle modifiche in consiglio dei ministri. E il motivo è presto detto: hanno la necessità di scappare dal rischio ballottaggi su un tema in cui la sinistra punta ad imporre all'esecutivo una posizione di assoluto contrasto rispetto al comune sentire del popolo italiano. Solo così è spiegato sottovoce lo slittamento del consiglio dei ministri da domani a lunedì sera. Alle 21, al riparo dai risultati. Del resto, sulla questione c'è Nicola Zingaretti che è descritto come “arrabbiato” dai suoi. Ha promesso a tutti le modifiche da un anno a questa parte, e vuole ...

8cMLeti : @MartinaC1203 Il rinvio della partita salva le cose (forse), se non ci sono rinvii i contatti continuano e poi si c… - MateNapoli1 : RT @snuffle_21: Da protocollo in teoria adesso Zielinski va isolato. E con lui, indovinate un po’, tutti quelli con lui a contatto. E p… - snuffle_21 : Da protocollo in teoria adesso Zielinski va isolato. E con lui, indovinate un po’, tutti quelli con lui a contatt… - dariodigennaro : #GenoaTorino rinviata @SerieA ha fatto sua ufficialmente la norma #Uefa: bastano 13 calciatori (con portiere) per g… - Bertolca10 : Arriva l'ufficialità del rinvio di #GenoaTorino. In Italia verrà adottata la regola dei 13 giocatori disponibili, d… -