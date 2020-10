Armenia-Azerbaigian, violenti scontri nel Nagorno-Karabakh (Di sabato 3 ottobre 2020) Pesanti combattimenti 'sono in corso su tutti i fronti dei territori occupati dell'Azerbaigian'. Lo scrive su Twitter il ministero azero della Difesa, precisando che 'le nostre forze armate hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Pesanti combattimenti 'sono in corso su tutti i fronti dei territori occupati dell''. Lo scrive su Twitter il ministero azero della Difesa, precisando che 'le nostre forze armate hanno ...

Gazzetta_it : #Armenia vs #Azerbaigian #Mkhitaryan prende posizione sui #social - SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - ferid_azeri : La mappa dei bombardamenti degli insediamenti residenziali dell'#Azerbaigian da parte delle forze armate dell'Armen… - DanielHrlimann2 : RT @AmbasciataAZE: La mappa dei bombardamenti degli insediamenti residenziali dell'#Azerbaigian da parte delle forze armate dell'Armenia #N… -