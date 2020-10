Antonio Zequila contro Antonella Elia: l’accusa è pesantissima (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo Antonio Zequila contro Antonella Elia: l’accusa è pesantissima . E’ un Antonio Zequila scatenato quello che ha avuto modo di attaccare Antonella Elia: ecco le sue parole, l’attore è una furia. Antonio Zequila è sempre stato conosciuto, oltre che per essere un attore di talento e di enorme successo, anche per essere una persona che dice quello che pensa, senza troppi peli sulla lingua. … Leggi su youmovies (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo: l’accusa è. E’ unscatenato quello che ha avuto modo di attaccare: ecco le sue parole, l’attore è una furia.è sempre stato conosciuto, oltre che per essere un attore di talento e di enorme successo, anche per essere una persona che dice quello che pensa, senza troppi peli sulla lingua. …

zazoomblog : Antonio Zequila torna all’attacco: “Antonella Elia è inutile e inquietante” - #Antonio #Zequila #torna #all’attacc… - Notiziedi_it : Intervista esclusiva ad Antonio Zequila: “Ares Gate? Non esiste nessuna setta. Tarallo si è sempre comportato bene” - SuperGuidaTV : Intervista esclusiva ad Antonio Zequila: “Ares Gate? Non esiste nessuna setta. Tarallo si è sempre comportato bene”… - GVibes__ : Elisabetta sei simpatica come Antonio Zequila #GFVIP - Marti__Ml : RT @AtlantisProm: Aspetto solo il momento in cui EliGreg verrà eliminata da Massimiliano ottenendo solo l'8% dei voti che Antonio Zequila s… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila Intervista esclusiva ad Antonio Zequila: “Ares Gate? Non esiste nessuna setta. Tarallo si è sempre comportato bene” SuperGuidaTV Massimiliano Morra al Grande Fratello, Zequila: “Personalità ambigua”

Uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione Vip del Grande Fratello è stato Antonio Zequila. I suoi modi di fare non sono passati inosservati e hanno letteralmente diviso l’opinione pubblica ...

Antonio Zequila contro Antonella Elia: l’accusa è pesantissima

E’ un Antonio Zequila scatenato quello che ha avuto modo di attaccare Antonella Elia: ecco le sue parole, l’attore è una furia. Antonio Zequila è sempre stato conosciuto, oltre che per essere un ...

Uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione Vip del Grande Fratello è stato Antonio Zequila. I suoi modi di fare non sono passati inosservati e hanno letteralmente diviso l’opinione pubblica ...E’ un Antonio Zequila scatenato quello che ha avuto modo di attaccare Antonella Elia: ecco le sue parole, l’attore è una furia. Antonio Zequila è sempre stato conosciuto, oltre che per essere un ...