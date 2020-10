Antonella Elia provoca Stefania Orlando e tira in ballo Barbara d’Urso (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonella Elia ha provocato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip per poi tirare in ballo un retroscena con Barbara d’Urso. Antonella Elia non le manda di certo a dire e il pubblico del piccolo schermo la ama proprio per questo motivo. Tant’è che durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini le ha … L'articolo Antonella Elia provoca Stefania Orlando e tira in ballo Barbara d’Urso è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020)hatoal Grande Fratello Vip per poire inun retroscena cond’Urso.non le manda di certo a dire e il pubblico del piccolo schermo la ama proprio per questo motivo. Tant’è che durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini le ha … L'articoloind’Urso è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

