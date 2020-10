Anticipazioni Un posto al sole | il segreto di Jimmy

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 3 ottobre 2020) Novità in arrivo a Unal. Una nuovissima story-line prenderà il via nelle prossime settimane e vedrà protagonista il piccolo. Lerivelano che il piccolino avrà dei problemi con dei ragazzini un po’ più grandi di lui. Il figlio di Niko inizierà a frequentare un campo scuola, ma l’esperienza non sarà delle migliori per il bambino visto che verrà preso di mira dai bulli, i quali lo prenderanno in giro non appena si renderanno conto che non ha la mamma. Niko, in crisi profonda dopo il mancato matrimonio con Susanna non si renderà conto dello stato d’animo del figlioletto e a scoprire il problema sarà Angela, la quale, al contrario, noterà che il nipote si comporta in un modo ...