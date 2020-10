Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 4 ottobre: in maniera indiretta si parlerà di AresGate (come da Giletti) (Di sabato 3 ottobre 2020) Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 4 ottobre: la puntata si rivelerà esplosiva e in questo articolo spiegheremo perché! Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 4 ottobre: si affronterà il delicato argomento dell’AresGate Per la prima volta dopo il “Grande Fratello Vip”, domenica si cercherà di parlare del caso “AresGate” in prima serata. Ricordiamo che dopo il “famoso” coming out di Gabriel Garko al reality, dove lui e l’attrice – gieffina Adua Del Vesco hanno fatto capire di aver inscenato una storia d’amore falsa per cercare di mettere a tacere il gossip ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 ottobre 2020)ed– Non è la D’Urso 4: la puntata si rivelerà esplosiva e in questo articolo spiegheremo perché!ed– Non è la D’Urso 4: si affronterà il delicato argomento dell’Per la prima volta dopo il “Grande Fratello Vip”, domenica si cercherà di parlare del caso “” in prima serata. Ricordiamo che dopo il “famoso” coming out di Gabriel Garko al reality, dove lui e l’attrice – gieffina Adua Del Vesco hanno fatto capire di aver inscenato una storia d’amore falsa per cercare di mettere a tacere il gossip ...

carla86532459 : RT @Cris_CD_: Our King Can Yaman ? Saturday October 3 @canyaman1989 #CanYamanInItaly #CanYaman @verissimotv Verissimo, ospiti e anticipazio… - CorriereUmbria : Stasera a Otto e Mezzo il cluster dei populisti. Gli ospiti di Lilli Gruber. Anticipazioni #Ottoemezzo #La7… - CorriereUmbria : Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di stasera 2 ottobre #La7 #PropagandaLive #DiegoBianchi… - italiaserait : Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 2 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso - Notiziedi_it : Domenica In, anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2020: Arriva Marina Vannini -