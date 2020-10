Altri tre giocatori del Genoa positivi al coronavirus

(Di sabato 3 ottobre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Ilha reso noto che “in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultatial Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”. Diventano 22, dunque, i tesseratinel. Ieri il club aveva annunciato latà di Petar Brlek e Miha Zajc e del preparatore dei portieri Walter Bressan. Nel complesso, quindi, sale a 17 il numero didi Rolando Maran contagiati, mentre sono cinque i componenti dello staff tecnico e medico alle prese col Covid. Dopo la notizia dellatà dei 14 tesserati, si sono aggiunti prima Behrami, poi Destro, quindi tra ieri e oggisei. Oggi il ...

MediasetTgcom24 : Covid: positivi altri tre giocatori del Genoa - damy85twit : RT @pianetagenoa: ***GENOA, altri tre positivi al Covid: Biraschi, Criscito e Males*** - - MilanNewsit : Covid: positivi altri tre giocatori del Genoa - MattiaGallo17 : RT @CalcioPillole: ?? #Genoa, altri tre positivi al #COVID19 ?? Nei rossoblu positivi ai tamponi anche #Criscito, #Males e #Biraschi. http… - CalcioPillole : ?? #Genoa, altri tre positivi al #COVID19 ?? Nei rossoblu positivi ai tamponi anche #Criscito, #Males e #Biraschi. -

Ultime Notizie dalla rete : Altri tre

Agenzia ANSA

Intel annunciato lo stop a produzione e consegne per il proprio NUC Hades Canyon, che ha debuttato quasi 3 anni fa come primo prodotto in collaborazione con AMD ...Si amplia al Genoa la platea dei giocatori che hanno contratto il covid. Stamattina il club ha fatto sapere che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultati ...