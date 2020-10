Altre accuse contro Becciu. Spunta un bonifico da 700mila euro in Australia. Il cardinale smentisce e annuncia querele. Ma il repulisti del Papa non si ferma (Di sabato 3 ottobre 2020) Inchieste e veleni. Che si intrecciano dietro le quinte dell’ultimo scandalo in Vaticano. Una trama di accuse e smentite in quella che sta assumendo i contorni di una vera e propria resa dei conti all’interno della Sede Apostolica. E che si infittisce con le dichiarazioni rese ai magistrati da monsignor Alberto Perlasca, coinvolto pure lui nell’inchiesta sulla compravendita del palazzo di Sloane Avenue nell’elegante quartiere di Chelsea a Londra, a capo dell’ufficio amministrativo della prima sezione della Segreteria di Stato ai tempi della transazione. Messo alla porta dal servizio diplomatico della Santa Sede, Perlasca ha deciso di collaborare coi magistrati vaticani. Fornendo agli inquirenti nuovi elementi a carico dell’ormai ex prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Angelo Becciu (dimissionato su due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Inchieste e veleni. Che si intrecciano dietro le quinte dell’ultimo scandalo in Vaticano. Una trama die smentite in quella che sta assumendo i contorni di una vera e propria resa dei conti all’interno della Sede Apostolica. E che si infittisce con le dichiarazioni rese ai magistrati da monsignor Alberto Perlasca, coinvolto pure lui nell’inchiesta sulla compravendita del palazzo di Sloane Avenue nell’elegante quartiere di Chelsea a Londra, a capo dell’ufficio amministrativo della prima sezione della Segreteria di Stato ai tempi della transazione. Messo alla porta dal servizio diplomatico della Santa Sede, Perlasca ha deciso di collaborare coi magistrati vaticani. Fornendo agli inquirenti nuovi elementi a carico dell’ormai ex prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Angelo(dimissionato su due ...

Lei dalla casa del Grande Fratello VIP 5 lo accusa di esser stato perennemente assente, di non aver mai trovato il modo e il tempo di passare dei giorni da sola con lei in oltre 13 anni di matrimonio.

