Alto Adige, chi arriva in Alta Val Venosta può scoprire come il tempo possa fermarsi (Di sabato 3 ottobre 2020) Che cosa celi quel campanile sott'acqua a Curon, celebrato di recente da una nuova serie tv genere Supernatural, è materia letteraria. Ma, in realtà, non trova niente di paranormale chi ha la fortuna di arrivare in Alta Val Venosta: casomai può sperimentare come l'orologio del tempo possa in qualche modo fermarsi, o addirittura tornare indietro. Fortunatamente. Per raggiungere Malles, che è il comune più importante di questa singolare fetta di Alto Adige, da Merano si affronta un percorso, magari sulla spettacolare ciclabile ricavata lungo l'antica Via Claudia Augusta, o con la linea di treni locali, che tocca le zone della cultura intensiva della mela e numerose piccole enclave ...

