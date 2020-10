Alluvioni e frane in Piemonte, una vittima e più di 15 dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggrava il bilancio del maltempo per la regione Piemonte. Salgono infatti a 17 i dispersi. E’ quanto comunica la Regione che precisa: “per 16 di loro le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. Un altro disperso è invece in Valsesia, in provincia di Vercelli.Mentre, sempre nel Vercellese, si registra un morto ritrovato a Borgosesia in frazione Bettole. Il corpo era sul greto ai margini del fiume Sesia. L’area in cui era stato visto sparire a bordo della sua auto. Un amico con lui nell’auto si è invece salvato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, per testimoniare la sua vicinanza al territorio, duramente colpito dal maltempo delle scorse ore. Cirio ha informato il Capo dello Stato della situazione che, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggrava il bilancio del maltempo per la regione. Salgono infatti a 17 i. E’ quanto comunica la Regione che precisa: “per 16 di loro le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. Un altro disperso è invece in Valsesia, in provincia di Vercelli.Mentre, sempre nel Vercellese, si registra un morto ritrovato a Borgosesia in frazione Bettole. Il corpo era sul greto ai margini del fiume Sesia. L’area in cui era stato visto sparire a bordo della sua auto. Un amico con lui nell’auto si è invece salvato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il governatore del, Alberto Cirio, per testimoniare la sua vicinanza al territorio, duramente colpito dal maltempo delle scorse ore. Cirio ha informato il Capo dello Stato della situazione che, ...

HuffPostItalia : Alluvioni e frane in Piemonte, una vittima e più di 15 dispersi - Luisella49 : RT @Miti_Vigliero: Allibita e scandalizzata nel vedere come il @tg2rai, rete nazionale di Stato, abbia aperto con ben 2 servizi sul process… - rinocimini : RT @rassegnagram: Crolla un ponte sul fiume Sesia tra Romagnano e Gattinara, nel vercellese. Era stato riaperto dai due sindaci alle 12 in… - ___xscd : RT @HuffPostItalia: Alluvioni e frane in Piemonte, una vittima e più di 15 dispersi - GlaspinaOff : RT @HuffPostItalia: Alluvioni e frane in Piemonte, una vittima e più di 15 dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvioni frane Cronaca meteo diretta maltempo - ALLUVIONI SUL NORDOVEST, VITTIME E DISPERSI, frane, ESONDAZIONI e CROLLI 3bmeteo Alluvioni e frane in Piemonte, una vittima e più di 15 dispersi

Cirio ha informato il Capo dello Stato della situazione che, seppur più contenuta nell’estensione, mostra danni alle aree colpite maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del .

Valle Argentina flagellata dall’alluvione, frane, black out e paesi isolati. A pezzi il ponte di Ca’ Mea

Badalucco. Ha colpito duro anche in valle Argentina il maltempo della notte scorsa. In paese manca la corrente a causa di alcuni alberi caduti sui cavi della rete elettrica e il paese è di fatto isola ...

Cirio ha informato il Capo dello Stato della situazione che, seppur più contenuta nell’estensione, mostra danni alle aree colpite maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del .Badalucco. Ha colpito duro anche in valle Argentina il maltempo della notte scorsa. In paese manca la corrente a causa di alcuni alberi caduti sui cavi della rete elettrica e il paese è di fatto isola ...