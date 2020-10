Allerta Meteo Veneto: l’attenzione rimane alta in alcuni bacini idrografici (Di sabato 3 ottobre 2020) La situazione del maltempo in Veneto è in miglioramento, ma in alcuni bacini idrografici l’attenzione rimane alta. Alla luce delle previsioni Meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole fino alle ore 14.00 di domani, domenica 4 ottobre. Lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) è dichiarato sui bacini Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. Lo Stato di Preallarme (Allerta arancione, ieri era rossa) è dichiarato sul bacino Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso). Il Meteo indica, nel pomeriggio-sera di oggi, residue ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) La situazione del maltempo inè in miglioramento, ma inl’attenzione. Alla luce delle previsioniper le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole fino alle ore 14.00 di domani, domenica 4 ottobre. Lo Stato di Attenzione (gialla) è dichiarato suiAlto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. Lo Stato di Preallarme (arancione, ieri era rossa) è dichiarato sul bacino Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso). Ilindica, nel pomeriggio-sera di oggi, residue ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - zazoomblog : Allerta Meteo breve pausa del maltempo in Liguria e Piemonte ma sono in arrivo altri forti temporali - #Allerta… - Ultron65 : RT @iconameteo: #Maltempo - Domani è #allertameteo arancione in 4 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo, due morti. Apocalisse Piemonte, 28 dispersi. Crollano ponti sul Sesia e nel Piacentino, disastro a Limone Il Messaggero Maltempo, almeno due morti e 28 dispersi. Paura per il Po, ingrossato di 3 metri in 24 ore

Roma – Ventotto dispersi e almeno due morti: è già terribile il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito il Norditalia allagando e devastando intere province. Diverse regioni sono in ginocchio.

Maltempo, tregua fino a domenica Ma domani sera ritornano i temporali

La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato sera e per la mattinata di domenica 4 ottobre. Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre) e della ...

Roma – Ventotto dispersi e almeno due morti: è già terribile il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito il Norditalia allagando e devastando intere province. Diverse regioni sono in ginocchio.La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato sera e per la mattinata di domenica 4 ottobre. Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre) e della ...