Allerta Meteo Valle D’Aosta: attesa neve, pericolo valanghe in aumento (Di sabato 3 ottobre 2020) Cala da moderata a ordinaria (dal colore arancio al giallo) l’Allerta maltempo in Valle d’Aosta. Alla criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale, idraulica nella vallata centrale e nella zona sud orientale si aggiunge quella legata al pericolo valanghe nelle valli del Gran Paradiso, di Champorcher, di Gressoney, di Ayas e nel Comune di Valtournenche. Lo riporta il bollettino emesso nel pomeriggio dal Centro funzionale regionale. Sono previsti “rovesci sparsi, più intensi tra stasera e domattina in alta Valle e domani sera presso il Piemonte, neve a 1.800-2.000 metri, in calo a 1400-1600 metri” nella giornata di domenica. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) – si ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Cala da moderata a ordinaria (dal colore arancio al giallo) l’maltempo ind’Aosta. Alla criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale, idraulica nella vallata centrale e nella zona sud orientale si aggiunge quella legata alnelle valli del Gran Paradiso, di Champorcher, di Gressoney, di Ayas e nel Comune di Valtournenche. Lo riporta il bollettino emesso nel pomeriggio dal Centro funzionale regionale. Sono previsti “rovesci sparsi, più intensi tra stasera e domattina in altae domani sera presso il Piemonte,a 1.800-2.000 metri, in calo a 1400-1600 metri” nella giornata di domenica. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi) – si ...

