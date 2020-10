Allerta Meteo Toscana: ancora piogge e temporali, emesso nuovo avviso per oggi e domani (Di sabato 3 ottobre 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso una nuova Allerta Meteo codice giallo, per piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che interesserà inizialmente, dalle ore 20 di stasera fino alle ore 8 di domani, la Lunigiana e la Versilia. I fenomeni si estenderanno nella giornata di domani, domenica 4, al resto della regione – ad esclusione delle aree Valdichiana, Fiora, medio Ombrone grossetano, costa grossetana e Valtiberina -, con un codice giallo dalle ore 18 fino alle ore 24. I venti saranno oggi di libeccio, con locali forti raffiche sui crinali appenninici. domani sono previsti da sud con forti raffiche su ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale dellahauna nuovacodice giallo, per, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che interesserà inizialmente, dalle ore 20 di stasera fino alle ore 8 di, la Lunigiana e la Versilia. I fenomeni si estenderanno nella giornata di, domenica 4, al resto della regione – ad esclusione delle aree Valdichiana, Fiora, medio Ombrone grossetano, costa grossetana e Valtiberina -, con un codice giallo dalle ore 18 fino alle ore 24. I venti sarannodi libeccio, con locali forti raffiche sui crinali appenninici.sono previsti da sud con forti raffiche su ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - ilmeteoit : #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Lorenzo #Tedici, #Allerta #Rossa al #Nord, #Nubifragi e vento forte. Le… - SmorfiaDigitale : Allerta meteo: 11 dispersi in Piemonte, morto un vigile del fuoco. Pioggia recor... -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo: 2 morti e 10 dispersi in Piemonte, vittima anche vigile del fuoco. Pioggia record, due deceduti in Francia Il Messaggero Maltempo: monitorati Adige e Sarca

Le pioggie copiose della notte e delle ultime ore – in alcune zone della Venosta è caduta in 24 ore la pioggia di un mese – hanno fatto scattare l’allerta lungo il corso dell’Adige. Chiusa un ...

Temporali in Toscana, quasi ovunque è allerta meteo gialla

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, ...

Le pioggie copiose della notte e delle ultime ore – in alcune zone della Venosta è caduta in 24 ore la pioggia di un mese – hanno fatto scattare l’allerta lungo il corso dell’Adige. Chiusa un ...Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, ...