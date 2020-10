Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord: anche domani temporali e vento forte [MAPPE e BOLLETTINI] (Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta Meteo – Una vasta area depressionaria, centrata sulla Francia, convoglia correnti sud-occidentali, umide ed instabili, sulla nostra Penisola. domani un nuovo impulso associato a questa saccatura interesserà le regioni Centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e un rinforzo della ventilazione sud-occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020)– Una vasta area depressionaria, centrata sulla Francia, convoglia correnti sud-occidentali, umide ed instabili, sulla nostra Penisola.unimpulso associato a questa saccatura interesserà le regioni-settentrionali, con precipitazioni diffuse,temporalesche e un rinforzoventilazione sud-occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso undi condizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo, due morti. Apocalisse Piemonte, 17 dispersi. Crollano ponti sul Sesia e nel Piacentino, disastro a Limone Il Messaggero Maltempo: situazione sotto controllo nei Comuni del Roero

Gli Amministratori dei singoli Comuni roerini, vista l'allerta gialla e arancione diramata dall'Arpa su quei specifici territori, si erano attivati con il lavoro preventivo di pulizia fossi, tombini e ...

La Liguria, paga duramente le conseguenze dell’emergenza climatica

in questa allerta che ha colpito soprattutto il ponente e il levante della nostra Regione”. “Abbiamo, a tutti gli effetti, un problema di sicurezza ambientale che da tempo avrebbe dovuto essere ...

