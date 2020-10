Allerta Meteo Liguria: breve tregua, atteso nuovo peggioramento soprattutto sul Centro Levante (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra 250 e 400 millimetri in 24 ore in diverse località del Ponente della Liguria, piene di fiumi e torrenti e, adesso, una tregua nei fenomeni. Il maltempo, però, proseguirà, con precipitazioni in particolare sul Levante, e un nuovo passaggio perturbato atteso per domani, domenica 4 ottobre, soprattutto sul Centro Levante. Queste, dunque, le fasi dell’Allerta per piogge diffuse e temporali tra oggi e domani: oggi sabato 3 ottobre: chiusura gialla su b, c, e alle ore 14. dalle 20 Allerta gialla solo sui bacini grandi di c (proseguira’ per tutta la giornata di domenica 4) domani domenica 4 ottobre: Allerta ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra 250 e 400 millimetri in 24 ore in diverse località del Ponente della, piene di fiumi e torrenti e, adesso, unanei fenomeni. Il maltempo, però, proseguirà, con precipitazioni in particolare sul, e unpassaggio perturbatoper domani, domenica 4 ottobre,sul. Queste, dunque, le fasi dell’per piogge diffuse e temporali tra oggi e domani: oggi sabato 3 ottobre: chiusura gialla su b, c, e alle ore 14. dalle 20gialla solo sui bacini grandi di c (proseguira’ per tutta la giornata di domenica 4) domani domenica 4 ottobre:...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - sulsitodisimone : Fine evento allerta meteo Allerta attuale verde - Nessuna allerta Iscriviti al canale telegram… - _ElleEffe_ : @poilofaccio Scusa ma qui è prevista allerta meteo per il vento, dove vuoi andare Pat, stai a casa!!1! -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo: 11 dispersi in Piemonte, morto un vigile del fuoco. Pioggia record, due vittime in Francia Il Messaggero Maltempo, di nuovo allerta: codice giallo per temporali a Firenze e nel fiorentino

Scatta una nuova allerta per il maltempo a Firenze e nel fiorentino. Dopo un’attenuazione dei fenomeni, da domani pomeriggio è previsto un peggioramento delle precipitazioni tanto che il Cfr (Centro ...

Maltempo, in arrivo nuovo peggioramento: scatta un’altra allerta

Finita l'allerta rossa e in via di conclusione quella arancione, dopo una breve tregua torna un fronte, più debole di maltempo e la Liguria entra in allerta gialla ...

Scatta una nuova allerta per il maltempo a Firenze e nel fiorentino. Dopo un’attenuazione dei fenomeni, da domani pomeriggio è previsto un peggioramento delle precipitazioni tanto che il Cfr (Centro ...Finita l'allerta rossa e in via di conclusione quella arancione, dopo una breve tregua torna un fronte, più debole di maltempo e la Liguria entra in allerta gialla ...