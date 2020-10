Allerta Meteo, breve pausa del maltempo in Liguria e Piemonte ma sono in arrivo altri forti temporali (Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta Meteo – È migliorato decisamente il tempo in queste ore pomeridiane di sabato 3 ottobre, sulla tartassata Liguria, dove sono cadute piogge fino a 300 mm e con numerosi dissesti. E’ migliorato anche con ampio soleggiamento, altresì, sul Cuneese, area oltremodo provata dal maltempo eccezionale di queste ultime ore, qui fino a 5/600 mm e disastrosi alluvioni, in particolare sui settori montuosi meridionali. Tempo in momentaneo miglioramento anche su gran parte dell’alto Piemonte, salvo ancora locali rovesci e temporali sui settori settentrionali del Lago Maggiore verso il Ticino. Su quest’ultima area si sono realizzati i quantitativi da record più importanti, fino 670 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020)– È migliorato decisamente il tempo in queste ore pomeridiane di sabato 3 ottobre, sulla tartassata, dovecadute piogge fino a 300 mm e con numerosi dissesti. E’ migliorato anche con ampio soleggiamento, altresì, sul Cuneese, area oltremodo provata daleccezionale di queste ultime ore, qui fino a 5/600 mm e disastrosi alluvioni, in particolare sui settori montuosi meridionali. Tempo in momentaneo miglioramento anche su gran parte dell’alto, salvo ancora locali rovesci esui settori settentrionali del Lago Maggiore verso il Ticino. Su quest’ultima area sirealizzati i quantitativi da record più importanti, fino 670 ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo, due morti. Apocalisse Piemonte, 28 dispersi. Crollano ponti sul Sesia e nel Piacentino, disastro a Limone Il Messaggero Maltempo, tregua fino a domenica Ma domani sera ritornano i temporali

La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato sera e per la mattinata di domenica 4 ottobre. Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre) e della ...

Maltempo, almeno due morti e 28 dispersi. Paura per il Po, ingrossato di 3 metri in 24 ore

Roma – Ventotto dispersi e almeno due morti: è già terribile il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito il Norditalia allagando e devastando intere province. Diverse regioni sono in ginocchio.

