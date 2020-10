Allerta Meteo: altre 48 ore di pesante maltempo per il Nord, continuerà a diluviare fino a Lunedì (Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta Meteo – Si tratta, con buona probabilità, di una delle ondate di maltempo più forti di sempre sul nostro paese quella in atto da 36 ore circa e che non avrà ancora fine, malgrado qualche pausa Inter frontale, almeno fino a lunedì mattina. La quantità di acqua scaricata da intensi e persistenti nubifragi soprattutto sulla Liguria e sul Nord e Sud Piemonte, è impressionante. Dati parziali, sono per oltre 300 mm sulla provincia interna Nordorientale del Genovese e diffusi 100/150/200 mm in Liguria; millimetri eccezionali in Piemonte, soprattutto meridionale, Cuneese, e settentrionale, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola. Al limone Pancani, località Montana in provincia di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020)– Si tratta, con buona probabilità, di una delle ondate dipiù forti di sempre sul nostro paese quella in atto da 36 ore circa e che non avrà ancora fine, malgrado qualche pausa Inter frontale, almenoa lunedì mattina. La quantità di acqua scaricata da intensi e persistenti nubifragi soprattutto sulla Liguria e sule Sud Piemonte, è impressionante. Dati parziali, sono per oltre 300 mm sulla provincia internaorientale del Genovese e diffusi 100/150/200 mm in Liguria; millimetri eccezionali in Piemonte, soprattutto meridionale, Cuneese, e settentrionale, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola. Al limone Pancani, località Montana in provincia di ...

Allerta meteo: 11 dispersi in Piemonte, morto un vigile del fuoco. Pioggia record, due vittime in Francia

Al momento sono in corso le ricerche. Allerta meteo: crolla albero, morto un vigile del fuoco. Frane e alluvioni tra Liguria e Piemonte: 10 dispersi Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a ...

Il Nord Italia flagellato dal maltempo, in Piemonte 11 dispersi

Nel video il torrente Vermenagna, a Limone Piemonte, nel Cuneese Nelle prossime ore, il fronte freddo della perturbazione che sta transitando sul Piemonte si allontanerà verso est determinando un ...

Nel video il torrente Vermenagna, a Limone Piemonte, nel Cuneese Nelle prossime ore, il fronte freddo della perturbazione che sta transitando sul Piemonte si allontanerà verso est determinando un ...