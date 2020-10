Alla sbarra anche Conte e Toninelli, sarà il giorno del giudizio. Processo a Salvini, tutto rimandato (e il premier trema) (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini andrà a Processo per il caso Gregoretti? Il Gup prende tempo, nonostante la richiesta sia di accusa sia della difesa di non procedere contro l'ex ministro dell'Interno. A Catania, il giudice per l'udienza preliminare ha accolto le richieste della difesa di Salvini e rinvia al 20 novembre l'udienza preliminare. In quel giorno verranno ascoltati anche Giuseppe Conte e gli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Le audizioni si terranno a Catania nell'aula bunker. Uno degli avvocati delle parti civili ha spiegato che si tratta di "un approfondimento istruttorio". E ancora, si apprende che verranno ascoltati successivamente anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteoandrà aper il caso Gregoretti? Il Gup prende tempo, nonostante la richiesta sia di accusa sia della difesa di non procedere contro l'ex ministro dell'Interno. A Catania, il giudice per l'udienza preliminare ha accolto le richieste della difesa die rinvia al 20 novembre l'udienza preliminare. In quelverranno ascoltatiGiuseppee gli ex ministri Daniloed Elisabetta Trenta. Le audizioni si terranno a Catania nell'aula bunker. Uno degli avvocati delle parti civili ha spiegato che si tratta di "un approfondimento istruttorio". E ancora, si apprende che verranno ascoltati successivamenteil ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nella ...

