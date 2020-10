Alfa, “Sul più bello” anche al cinema (Di sabato 3 ottobre 2020) Alfa, la cover di “Sul più bello” – Per gentile concessione di WordsforyouE’ in rotazione radiofonica “SuL Più BeLLo” , l’ultimo singolo di Alfa che ha già superato i 6 milioni di stream su Spotify e 1 milione di stream su Apple Music. Il brano è la title track contenuta nella colonna sonora del film “Sul più bello”, teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, che sarà presentato in anteprima tra gli eventi speciali della 18°edizione di Alice nella Città (15 – 25 ottobre), sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale il 21 ottobre. La pellicola sarà venduta a livello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020), la cover di “Sul più bello” – Per gentile concessione di WordsforyouE’ in rotazione radiofonica “SuL Più BeLLo” , l’ultimo singolo diche ha già superato i 6 milioni di stream su Spotify e 1 milione di stream su Apple Music. Il brano è la title track contenuta nella colonna sonora del film “Sul più bello”, teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, che sarà presentato in anteprima tra gli eventi speciali della 18°edizione di Alice nella Città (15 – 25 ottobre), sezione autonoma e parallela della Festa deldi Roma e arriverà nelle sale il 21 ottobre. La pellicola sarà venduta a livello ...

