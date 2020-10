Alessandra Mussolini | Ballando 3 ottobre 2020 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 4 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politicae dal noto ballerino Maykel Fonts, ormai affiatatissimi. La coppia ha ballato un Charleston sulle note di Yes I know my way di Pino Daniele.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un po’ di imprecisioni, ma il ritmo c’era. Non sono mancate le polemiche a fine esibizione, ma lasi è ...