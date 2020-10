“Alberto Sordi 1920-2020”: la mostra a Roma nella villa dell’attore (Di sabato 3 ottobre 2020) "Alberto Sordi 1920-2020": la mostra a Roma sfoglia la gallery nella sua villa (per la prima volta aperta al pubblico), Alberto Sordi 1920-2020, curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e Gloria Satta, prodotta e organizzata da C. O. R. Creare Organizzare Realizzare, ne ricorda a 100 anni dalla nascita vita e carriera. Con scritti, abiti, foto, video, e un focus su Storia di un Italiano, il programma tv molto amato da Sordi. Info: ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) "Alberto-2020": lasfoglia la gallerysua(per la prima volta aperta al pubblico), Alberto-2020, curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e Gloria Satta, prodotta e organizzata da C. O. R. Creare Organizzare Realizzare, ne ricorda a 100 anni dalla nascita vita e carriera. Con scritti, abiti, foto, video, e un focus su Storia di un Italiano, il programma tv molto amato da. Info: ...

