Al Giro d’Italia per la prima volta le Maglie leader eco-friendly | il filato ricavato da bottiglie di plastica

Quello in programma dal 3 al 25 ottobre 2020 sarà ricordato, oltre che per la collocazione di calendario anomala a causa dell'emergenza sanitaria, come un Giro d'Italia a basso impatto ambientale. Per la prima volta nella storia di un Grand Tour, infatti, le Maglie leader sono eco-friendly: tutte e quattro sono realizzate con un filato riciclato in poliestere derivato principalmente dal recupero di bottiglie di plastica. Il tessuto è stato prodotto da Sitip Spa, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di tessuti tecnici indemagliabili e circolari per il comparto tessile tecnico. La Maglia Rosa, così come la Maglia Ciclamino, la Maglia Azzurra e la Maglia Bianca che ...

